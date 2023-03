Petracca | basta divisioni nell’Irpinia del vino | ripartiamo da Taurasi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Un evento per festeggiare il trentesimo anniversario del riconoscimento della DOCG per il, il più blasonato dei vini rossi del Sud Italia. L’evento è stato organizzato dal Gal Irpinia in collaborazione con il Comune di. E stato senza dubbio un momento di festa, ma anche di riflessione. E quello di oggi non è solo un anniversario, ma anche un momento di ripartenza”. Così il consigliere regionale Maurizioe Presidente della Commissione Agricoltura: “I festeggiamenti non finiranno qui. Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con il presidente Vincenzo De Luca che ha condiviso con me l’idea di dare vita ad un programma di eventi di valorizzazione che prenda avvio da questo speciale compleanno ma che rappresenti l’occasione per dare nuova visibilità al nostro patrimonio ...