Perquisite le abitazioni degli attivisti fermati da Nardella. Ultima Generazione: "Perché non c'è lo stesso impegno per i reati ambientali?" (Di lunedì 27 marzo 2023) "Come mi sono sentito? Mi hanno portato via il telefono cellulare, il pc fisso, dei volantini e anche un libro. Mi sono sentito trattato come uno dei peggiori criminali della storia". Sono parole di Giordano, attivista di Ultima Generazione, diventato noto per i video in cui si vedeva l'intervento "in emergenza" del sindaco di Firenze Dario Nardella. L'abitazione di Giordano è stata perquisita su disposizione del pm Giovanni Solinas: alcuni oggetti sono stati sequestrati. Lo stesso è accaduto a Nicole, che con Giordano aveva preso parte all'azione di protesta con la consueta vernice "lavabile" sulla facciata di Palazzo Vecchio. I due sono stati raggiunti alle 7 del mattino, un orario paragonato dal movimento a quelli della "stagione di Mani pulite e dei blitz contro i criminali mafiosi". Gli agenti hanno sequestrato ...

