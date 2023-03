PERONI TOP10, XV GIORNATA: IL PETRARCA TORNA IN TESTA. COLORNO CADE NEI MINUTI FINALI (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – Il PETRARCA TORNA in vetta al termine della quindicesima GIORNATA del PERONI TOP10. I campioni d’Italia in carica hanno superato con il risultato di 38-24 i Lyons in un match che la squadra di Marcato ha chiuso in vantaggio il primo tempo sul 19-7 subendo nella ripresa la rimonta degli ospiti che al 54’ hanno ribaltato il risultato spostando il parziale sul 19-24. Negli ultimi dieci MINUTI i padroni di casa segnano tre mete TORNAndo definitivamente avanti e portando a casa un successo importante. Occasione sprecata per il Colorno che CADE in casa nei MINUTI FINALI contro il Viadana, che si impone 29-28, staccandosi dal quarto posto che ora dista 3 lunghezze. Partita combattuta che i padroni di casa – tra la fine ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – Ilin vetta al termine della quindicesimadel. I campioni d’Italia in carica hanno superato con il risultato di 38-24 i Lyons in un match che la squadra di Marcato ha chiuso in vantaggio il primo tempo sul 19-7 subendo nella ripresa la rimonta degli ospiti che al 54’ hanno ribaltato il risultato spostando il parziale sul 19-24. Negli ultimi diecii padroni di casa segnano tre metendo definitivamente avanti e portando a casa un successo importante. Occasione sprecata per il Colorno chein casa neicontro il Viadana, che si impone 29-28, staccandosi dal quarto posto che ora dista 3 lunghezze. Partita combattuta che i padroni di casa – tra la fine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby #Top10 XV #turno Gli #anticipi del sabato #rugby #rugbygram #rugbypassioneitaliana #rugbyplayers… - Luxgraph : Peroni TOP10: sconfitta per il CUS Torino contro Mogliano - PiacenzaseraR : I Lyons #rugby #Piacenza impegnati a Padova nella sfida più dura - Sitav Rugby Lyons torna in campo per la XV giorn… - fpianz : RT @Federugby: ?? #PeroniTOP10 La finale 2023 del massimo campionato italiano sarà trasmessa in diretta anche su @RaiDue ? - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 la #finale #scudetto del 28 maggio sarà trasmessa in chiaro su #Rai2 #MarzioInnocenti… -