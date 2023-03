«Perché Netflix non fornisce i dati per calcolare l’equo compenso degli interpreti?»: l’intervista a Cinzia Mascoli, Presidente di Artisti 7607 (Di lunedì 27 marzo 2023) L’obiettivo è quello di scardinare quel sistema che pone le sue basi su un vizio di fondo: ci sono delle leggi e delle direttive europee già recepite dall’Italia, ma la tendenza è stata (per anni) quella di non far riferimento alle indicazioni scritte sulla carta e procedere con accordi che penalizzano l’equo compenso (o, per meglio dire, il “compenso adeguato e proporzionato“) che deve essere corrisposto ad attori e interpreti per lo sfruttamento delle opere in cui sono state protagoniste. Parliamo del Cinema moderno, quello condizionato da un mercato che – oramai – ha cambiato dinamiche: non più quello riferito alle sale con poltrone e schermi in cui venivano (succede ancora, ovviamente) proiettate le pellicole, ma quello più “comodo”. Da casa, sul divano. Abbonandosi a una delle tante piattaforme a disposizione per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 marzo 2023) L’obiettivo è quello di scardinare quel sistema che pone le sue basi su un vizio di fondo: ci sono delle leggi e delle direttive europee già recepite dall’Italia, ma la tendenza è stata (per anni) quella di non far riferimento alle indicazioni scritte sulla carta e procedere con accordi che penalizzano(o, per meglio dire, il “adeguato e proporzionato“) che deve essere corrisposto ad attori eper lo sfruttamento delle opere in cui sono state protagoniste. Parliamo del Cinema moderno, quello condizionato da un mercato che – oramai – ha cambiato dinamiche: non più quello riferito alle sale con poltrone e schermi in cui venivano (succede ancora, ovviamente) proiettate le pellicole, ma quello più “comodo”. Da casa, sul divano. Abbonandosi a una delle tante piattaforme a disposizione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... YapSit : RT @Cocca_GK: Ok @NetflixIT parliamone, è giunto il tempo che aggiungiate questo film. Perché gli altri Netflix del mondo si e noi no? Aggi… - alis_sunn : RT @Cocca_GK: Ok @NetflixIT parliamone, è giunto il tempo che aggiungiate questo film. Perché gli altri Netflix del mondo si e noi no? Aggi… - __ouutoftime : Perché cazzo pago ancora Netflix mi chiedo - ThHngHnhTrng1 : RT @Cocca_GK: Ok @NetflixIT parliamone, è giunto il tempo che aggiungiate questo film. Perché gli altri Netflix del mondo si e noi no? Aggi… - Vanni_Art : Ma perché i sottotitoli su Netflix non vanno a tempo, se proprio li volevano mettere che arrivano leggermente dopo… -

Chi può fermare la Red Bull Le tre indiziate - FormulaPassion.it ...è difficile credere che la scelta di cambiare la vettura sia davvero nata poche settimane fa perché ... così come tutti i suoi epigoni come ad esempio la serie Netflix 'Drive to Survive' che rischia di ... L'ottavo nano è stata l'ultima voce della satira italiana Articoli più letti John Wick 4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niola Perché sono tutti pazzi per Era Ora , il film di Aronadio su Netflix di Claudia Catalli La matematica scopre un modo per ... Cosa sappiamo sull'attacco informatico ai distributori automatici dei tabaccai Articoli più letti John Wick 4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niola Perché sono tutti pazzi per Era Ora , il film di Aronadio su Netflix di Claudia Catalli La matematica scopre un modo per ... ...è difficile credere che la scelta di cambiare la vettura sia davvero nata poche settimane fa... così come tutti i suoi epigoni come ad esempio la serie'Drive to Survive' che rischia di ...Articoli più letti John Wick 4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niolasono tutti pazzi per Era Ora , il film di Aronadio sudi Claudia Catalli La matematica scopre un modo per ...Articoli più letti John Wick 4 è diventato tutt'altro di Gabriele Niolasono tutti pazzi per Era Ora , il film di Aronadio sudi Claudia Catalli La matematica scopre un modo per ... Netflix: perché gli attori italiani hanno fatto causa alla piattaforma di streaming WIRED Italia