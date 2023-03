Perché l’Italia è diversa da Francia e Israele. Castellani sulle proteste (Di lunedì 27 marzo 2023) In questa ondata di dissenso che attraversa l’Europa, dalla Francia alla Germania arrivando a lambire anche il Medio Oriente, l’Italia non alza la voce. I violenti scontri a Parigi contro la riforma sulle pensioni, lo sciopero tedesco sui trasporti che di fatto sta bloccando tutto il Paese sembrano molto lontani. Ma, l’atteggiamento degli italiani – come rifletteva Alessandro Campi sul Messaggero questa mattina – non è da leggere in chiave negativa. Anzi. Certifica uno “spirito di resistenza che nasce da tanti fattori”, scrive il docente. E “anche la stabilità del governo di Giorgia Meloni è un elemento di rassicurazione nel Paese”. Lo dice a Formiche.net Lorenzo Castellani, politologo e docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss. Castellani, l’Europa è incendiata da polemiche e scontri ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) In questa ondata di dissenso che attraversa l’Europa, dallaalla Germania arrivando a lambire anche il Medio Oriente,non alza la voce. I violenti scontri a Parigi contro la riformapensioni, lo sciopero tedesco sui trasporti che di fatto sta bloccando tutto il Paese sembrano molto lontani. Ma, l’atteggiamento degli italiani – come rifletteva Alessandro Campi sul Messaggero questa mattina – non è da leggere in chiave negativa. Anzi. Certifica uno “spirito di resistenza che nasce da tanti fattori”, scrive il docente. E “anche la stabilità del governo di Giorgia Meloni è un elemento di rassicurazione nel Paese”. Lo dice a Formiche.net Lorenzo, politologo e docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss., l’Europa è incendiata da polemiche e scontri ...

