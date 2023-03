Per tutte le Gintoniche all'ascolto. In vista del prossimo aperitivo (Di lunedì 27 marzo 2023) Gusto ricercato, varietà eclettiche, ensemble dal forte impatto estetico. Le caratteristiche inconfondibili dell’ultimo accessorio che, a piccole dosi, fa tendenza: il gin, un distillato alla moda, che attrae una sempre più larga fetta di consumatori. Alleato glamour all’ora dell’aperitivo o dopocena, piace soprattutto per la sua eleganza, racchiuso in “vestiti” unici: bottiglie e cocktail raffinati, a prova di scatto social. Il prediletto dal pubblico femminile – e dal mondo fashion: e i motivi, esattamente come i brand e le produzioni, sono molteplici. I gin più eleganti e di tendenza 2023 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 marzo 2023) Gusto ricercato, varietà eclettiche, ensemble dal forte impatto estetico. Le caratteristiche inconfondibili dell’ultimo accessorio che, a piccole dosi, fa tendenza: il gin, un distillato alla moda, che attrae una sempre più larga fetta di consumatori. Alleato glamour all’ora dell’o dopocena, piace soprattutto per la sua eleganza, racchiuso in “vestiti” unici: bottiglie e cocktail raffinati, a prova di scatto social. Il prediletto dal pubblico femminile – e dal mondo fashion: e i motivi, esattamente come i brand e le produzioni, sono molteplici. I gin più eleganti e di tendenza 2023 guarda le foto ...

