Per Salvini "l'Italia è sotto attacco". Ma i controlli fanno acqua: a Roccella Ionica sbarcano in 650 (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – A Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nella notte sono sbarcati 650 clandestini. Sono entrati nel porto a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla coste libiche e sfuggito ad ogni controllo. Stando a quanto emerso dalle prime identificazioni, gli immigrati irregolari sarebbero tutti uomini, provenienti da Siria, Pakistan, Bangladesh ed Egitto. Avrebbero viaggiato per 5 giorni prima di arrivare nella Locride e andare a sbattere contro un'altra imbarcazione ferma nel porto di Roccella Ionica e a quanto pare utilizzata per un precedente sbarco. I 650 clandestini, a quanto appreso dalle agenzie, sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati trasferiti momentaneamente in una tensostruttura che ospita anche altre persone sbarcate nei giorni scorsi.

