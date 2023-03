Per Retegui è corsa a 4, l’Inter sprinta! La strategia del Tigre ? CdS (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutti pazzi per Mateo Retegui. Il centravanti oriundo dell’Italia ha segnato la sua seconda rete consecutiva con la Nazionale ieri sera a Malta. l’Inter è sul giocatore, ma anche altre tre squadre. Il Tigre, sua squadra attuale, ha una strategia TUTTI PAZZI PER L’ORIUNDO ? Due gol di fila, prima all’Inghilterra e poi a Malta, sono bastati per fare scoppiare la Retegui mania. l’Inter è sul giocatore, ma in Italia non è la sola. Anche il Milan ha messo gli occhi sull’oriundo così come la Lazio, che è alla ricerca di un vice Ciro Immobile. In Spagna c’è l’Interesse dell’Atletico Madrid. I nerazzurri si sono mossi per primi e per la seconda volta consecutiva il vice DS, Dario Baccin, è andato a vederlo di persona (la prima volta al Maradona). l’Inter può ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutti pazzi per Mateo. Il centravanti oriundo dell’Italia ha segnato la sua seconda rete consecutiva con la Nazionale ieri sera a Malta.è sul giocatore, ma anche altre tre squadre. Il, sua squadra attuale, ha unaTUTTI PAZZI PER L’ORIUNDO ? Due gol di fila, prima all’Inghilterra e poi a Malta, sono bastati per fare scoppiare lamania.è sul giocatore, ma in Italia non è la sola. Anche il Milan ha messo gli occhi sull’oriundo così come la Lazio, che è alla ricerca di un vice Ciro Immobile. In Spagna c’èesse dell’Atletico Madrid. I nerazzurri si sono mossi per primi e per la seconda volta consecutiva il vice DS, Dario Baccin, è andato a vederlo di persona (la prima volta al Maradona).può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : +++ #Retegui sa l’inno +++ Voto 10 per l’impegno. #MaltaItalia - Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - DiMarzio : .@Azzurri, #Retegui e la maglia numero 19: il retroscena con #Bonucci per la scelta - GoalItalia : L'impatto di Retegui e i tre punti le uniche note liete per l'Italia a Malta ?? - internewsit : Per Retegui è corsa a 4, l'Inter sprinta! La strategia del Tigre - CdS - -