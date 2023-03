Per l’ex capo della Polizia Gabrielli, la linea dura di Meloni sull’immigrazione non porta risultati (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre continuano gli sbarchi sull’isola di Lampedusa e la GeoBarents è arrivata Bari con 190 migranti a bordo, la Guardia costiera ha fermato la nave Louise Michel, finanziata dall’artista Banksy. Secondo le autorità, l’imbarcazione avrebbe violato il codice di condotta delle Ong: dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, avrebbe ignorato la disposizione di raggiungere il porto di Trapani, puntando invece verso altri tre barconi sui quali si stavano già dirigendo i mezzi della Guardia costiera. Ma a criticare la linea dura del governo sull’immigrazione ora è anche Franco Gabrielli, prefetto, ex sottosegretario del governo Draghi con delega ai servizi segreti e già capo della Polizia. Che in un colloquio con La Stampa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre continuano gli sbarchi sull’isola di Lampedusa e la GeoBarents è arrivata Bari con 190 migranti a bordo, la Guardia costiera ha fermato la nave Louise Michel, finanziata dall’artista Banksy. Secondo le autorità, l’imbarcazione avrebbe violato il codice di condotta delle Ong: dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, avrebbe ignorato la disposizione di raggiungere il porto di Trapani, puntando invece verso altri tre barconi sui quali si stavano già dirigendo i mezziGuardia costiera. Ma a criticare ladel governoora è anche Franco, prefetto, ex sottosegretario del governo Draghi con delega ai servizi segreti e già. Che in un colloquio con La Stampa ...

