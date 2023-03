Per la prima volta Matteo Messina Denaro ha ammesso l’esistenza della mafia (Di lunedì 27 marzo 2023) C’è qualcosa di importante, davvero, nelle parole di Matteo Messina Denaro. Interrogato per una vecchia vicenda marginale, una tentata estorsione, l’ex latitante, in carcere dallo scorso 16 gennaio, ha parlato lo stretto necessario, come fa sempre, da due mesi a questa parte. Il giudice, come da prassi, gli ha elencato le sue condanne. Ma giunti a quella per il rapimento e l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, il ragazzino di 12 anni figlio del boss pentito Santino, Messina Denaro ha avuto come un sussulto d’orgoglio: «In quella cosa io non c’entro – ha detto – Brusca ha dato l’ordine di ucciderlo». Da lì sono partite analisi, ricostruzioni, domande. Perché Messina Denaro nega il coinvolgimento in quei terribili fatti? È un segnale in codice? Vuole dire ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 marzo 2023) C’è qualcosa di importante, davvero, nelle parole di. Interrogato per una vecchia vicenda marginale, una tentata estorsione, l’ex latitante, in carcere dallo scorso 16 gennaio, ha parlato lo stretto necessario, come fa sempre, da due mesi a questa parte. Il giudice, come da prassi, gli ha elencato le sue condanne. Ma giunti a quella per il rapimento e l’omicidio di Giuseppe Di, il ragazzino di 12 anni figlio del boss pentito Santino,ha avuto come un sussulto d’orgoglio: «In quella cosa io non c’entro – ha detto – Brusca ha dato l’ordine di ucciderlo». Da lì sono partite analisi, ricostruzioni, domande. Perchénega il coinvolgimento in quei terribili fatti? È un segnale in codice? Vuole dire ...

