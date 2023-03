Per la nave Ong di Banksy scatta il decreto Piantedosi: cosa voleva fare (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha violato gli ordini arrivati dalla Guardia Costiera, ha intralciatole operazioni di soccorso e ha sovraccaricato le comunicazioni radio con i centri di controllo dell'area. In poche ore la nave Ong Louise Michel, finanziata dall'artista Bansky, ha violato una serie di norme contenute nell'ultimo decreto sui migranti del governo su «disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare», e per questo è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto dell'isola di Lampedusa. Un esempio di come queste associazioni operino nel Mediterraneo, infrangendo qualsiasi regola e ostacolando, con il loro comportamento anche le operazioni dei mezzi di soccorso. Il tutto in giornate difficilissime visto il numero di profughi arrivati sulle coste siciliane: in 48 ore, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha violato gli ordini arrivati dalla Guardia Costiera, ha intralciatole operazioni di soccorso e ha sovraccaricato le comunicazioni radio con i centri di controllo dell'area. In poche ore laOng Louise Michel, finanziata dall'artista Bansky, ha violato una serie di norme contenute nell'ultimosui migranti del governo su «disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare», e per questo è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto dell'isola di Lampedusa. Un esempio di come queste associazioni operino nel Mediterraneo, infrangendo qualsiasi regola e ostacolando, con il loro comportamento anche le operazioni dei mezzi di soccorso. Il tutto in giornate difficilissime visto il numero di profughi arrivati sulle coste siciliane: in 48 ore, ...

