Per Inzaghi adesso c'è anche la pressione dell'ombra di Conte (Di lunedì 27 marzo 2023) Alle molte difficoltà di Inzaghi sulla panchina dell'Inter da ieri si aggiunge in modo concreto l'ombra di Conte. Che dopo l'esonero dal Tottenham è ufficialmente libero. ULTERIORE DIFFICOLTÀ – Inzaghi non sta vivendo una stagione facile sulla panchina dell'Inter. Il prossimo mese, con snodi decisivi in tutte le competizioni, sarà un test continuo per un allenatore che deve far parlare i risultati. E che sembra già essere stato scaricato dalla sua stessa società. Per non parlare dei tifosi. A tutto questo da ieri si aggiunge un altro fattore: l'ombra di Conte OPZIONE CONCRETA – Se fino a ieri infatti collegare il grande ex ad un ritorno in nerazzurro era un esercizio di fantasia, un'ipotesi al massimo futuribile, dopo l'addio ufficiale al Tottenham tutto può concretizzarsi in ogni momento. A livello puramente teorico. ...

