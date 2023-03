Per chi suonano le campane. Hemingway questa volta non c’entra (Di lunedì 27 marzo 2023) Sabato il presidente di Confindustria Bonomi ha presentato ufficialmente il risultato a cui è arrivato l’Ufficio Studi che opera in seno a quell’associazione. Ha concluso così in differita il giro di tavolo che la Premier Meloni e alcuni ministri hanno avviato qualche settimana fa coinvolgendo le cosiddette parti sociali. Per cercare di essere più precisi, le associazioni rappresentanti coloro che domandano manodopera, quindi datori di lavoro e i rappresentanti sindacali di chi dichiara la propria disponibilità a collaborare cioè i lavoratori, sotto forma di dipendenti e/o autonomi. Non è superfluo sottolineare che è sempre valido l’assunto del professor Einaudi che è necessario ” conoscere per deliberare”. Con questo animo, è questo l’augurio, la Signora primo ministro ha ascoltato tutte le campane e, insieme al governo, può lavorare confortata dalla conoscenza che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) Sabato il presidente di Confindustria Bonomi ha presentato ufficialmente il risultato a cui è arrivato l’Ufficio Studi che opera in seno a quell’associazione. Ha concluso così in differita il giro di tavolo che la Premier Meloni e alcuni ministri hanno avviato qualche settimana fa coinvolgendo le cosiddette parti sociali. Per cercare di essere più precisi, le associazioni rappresentanti coloro che domandano manodopera, quindi datori di lavoro e i rappresentanti sindacali di chi dichiara la propria disponibilità a collaborare cioè i lavoratori, sotto forma di dipendenti e/o autonomi. Non è superfluo sottolineare che è sempre valido l’assunto del professor Einaudi che è necessario ” conoscere per deliberare”. Con questo animo, è questo l’augurio, la Signora primo ministro ha ascoltato tutte lee, insieme al governo, può lavorare confortata dalla conoscenza che ...

