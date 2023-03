Pensioni, la Francia brucia: previste domani 900mila persone in piazza. Anche il Louvre in sciopero (Di lunedì 27 marzo 2023) Francia ancora in subbuglio contro la riforma delle Pensioni targata Macron. Non si fermano le manifestazioni di piazza per dire no all’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Approvato dall’Assemblea parlamentare sette giorni per solo 9 voti. Dopo una settimana di cortei, rivolte e arresti domani è prevista una massiccia mobilitazione generale. Che vedrà scendere in piazza decine di migliaia di manifestanti per dire no all’odiata riforma. Francia, attese domani 900mila persone in piazza Non solo Parigi, dove oggi il Louvre è stato costretto a chiudere gli ingressi ai visitatori per le proteste indette dai sindacati nei pressi del museo. A chiedere “il ritiro della riforma delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023)ancora in subbuglio contro la riforma delletargata Macron. Non si fermano le manifestazioni diper dire no all’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Approvato dall’Assemblea parlamentare sette giorni per solo 9 voti. Dopo una settimana di cortei, rivolte e arrestiè prevista una massiccia mobilitazione generale. Che vedrà scendere indecine di migliaia di manifestanti per dire no all’odiata riforma., atteseinNon solo Parigi, dove oggi ilè stato costretto a chiudere gli ingressi ai visitatori per le proteste indette dai sindacati nei pressi del museo. A chiedere “il ritiro della riforma delle ...

