Pensioni di invalidità | perchè tante vengono sospese con nuova normativa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 27 marzo 2023) Lasullediportano molte di queste ad essere. Vediamo cosa sta succedendo e come reagire. Le novità sulledinon sono del tutto positive. La pensione dipotrebbe subire una feroce battuta d’arresto a causa dellein arrivo. Con questa aumenteranno i casi in cui la pensione viene sospesa., nuove regole – ilovetrading.itLa pensione diè un grosso aiuto per tutte quelle persone in Italia che non hanno la possibilità di lavorare ed essere autosufficienti. Questa è pagata mensilmente dall’INPS e prevede un assegno variabile a seconda di quale e quanto ...