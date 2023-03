Pensioni anticipate 2023 | ‘Quota 41 condizionata e quota 103 non solo la soluzione’Le parole di Capone UGL | in cui si evidenzia che il sistema di quote | da quota 41 a 103 è una soluzione che da risposte momentanee

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nelle ultime giornate si parla molto di103 e di41, e di come il Governo stia rallentando la riforma delleper l’anno in corso, cercando di rimandare tutto nel 2024. Proprio sulle misure necessarie è intervenuto Paolo, Segretario Generale dell’UGL a margine dell’evento per il 73° anniversario del Sindacato “Viaggio nel futuro” , tenutosi presso il CNEL (l Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Ecco le suesu41,103. Ultime news41 non è ladefinitiva, spiega subito che il ...