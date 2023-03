Pena di morte negli Usa, D’Elia (Nessuno tocchi Caino): “Con plotone d’esecuzione Idaho torna indietro” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno sviluppo che “afferma l’anacronismo della Pena di morte negli Stati Uniti”. Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, commenta così con l’Adnkronos la scelta del governatore repubblicano dell’Idaho, Brad Little, che ha firmato la nuova legge che consente il ricorso a plotoni d’esecuzione per le condanne a morte, qualora non sia praticabile l’iniezione letale. “Nella storia della Pena di morte negli Stati Uniti la Corte Suprema si è sempre mossa sulla linea contraria ai metodi di esecuzione ‘crudeli e inusuali’ – evidenzia – L’Idaho torna indietro agli albori della Pena di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno sviluppo che “afferma l’anacronismo delladiStati Uniti”. Sergio, segretario di, commenta così con l’Adnkronos la scelta del governatore repubblicano dell’, Brad Little, che ha firmato la nuova legge che consente il ricorso a plotoniper le condanne a, qualora non sia praticabile l’iniezione letale. “Nella storia delladiStati Uniti la Corte Suprema si è sempre mossa sulla linea contraria ai metodi di esecuzione ‘crudeli e inusuali’ – evidenzia – L’agli albori delladi ...

