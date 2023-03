Pedullà: «Inter, Lukaku e Brozovic influito negativamente. Rischi di…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Pedullà continua a dirsi insoddisfatto della stagione dell’Inter e, in particolare, del rendimento di Lukaku e Brozovic. Dopo il parere espresso sul futuro della panchina Interista (vedi articolo) e di altri giocatori (vedi articolo), ecco le altre dichiarazioni del giornalista in collegamento su Sportitalia. FUORI DAI RADAR – Alfredo Pedullà dice la sua sull’Inter e sul rendimento stagionale di alcuni giocatori. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Sono troppe le sconfitte. Io penso che l’organico dell’Inter sia importante e forte. Poi è vero che quest’anno il Napoli è ingiocabile ma non può diventare l’alibi di tutti. Ci sono anche delle cose positive, però in campionato dovrebbe avere almeno otto o nove punti in più. Per ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)continua a dirsi insoddisfatto della stagione dell’e, in particolare, del rendimento di. Dopo il parere espresso sul futuro della panchinaista (vedi articolo) e di altri giocatori (vedi articolo), ecco le altre dichiarazioni del giornalista in collegamento su Sportitalia. FUORI DAI RADAR – Alfredodice la sua sull’e sul rendimento stagionale di alcuni giocatori. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Sono troppe le sconfitte. Io penso che l’organico dell’sia importante e forte. Poi è vero che quest’anno il Napoli è ingiocabile ma non può diventare l’alibi di tutti. Ci sono anche delle cose positive, però in campionato dovrebbe avere almeno otto o nove punti in più. Per ...

