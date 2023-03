Pd | Schlein | è cambiato il clima | tutti lavorino per rafforzare Pd

(Di lunedì 27 marzo 2023) "Abbiamo visto cambiare ilintorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell'opinione generale. Viviamo una fase positiva testimoniata dalle 16.000 tessere che sono arrivate in pochissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... storico900 : @RobertoLocate14 Quindi con sto voltagabbana di #Boccia non è cambiato nulla nel #PD di #Schlein. Chi voleva il nuo… - NeueBismarck : RT @Massimo71000: Il 15 febbraio 2022 la Elly #Schlein pubblica un libro intitolato 'La nostra parte' dove tra le altre cose denunciò che i… - ChiccoBodo : E comunque la Schlein vuole nominare fra i capigruppo il buon Boccia …. Della serie nulla è cambiato - Gi71376847 : Elly Schlein porta”aria fresca” tra le 10 correnti che rappresentano l’aria di sempre. Forse i cacicchi hanno solo cambiato nome. - Franco32656300 : @redroby5 Roby ti ho scritto prima che sarà un percorso lungo e doloroso. Un percorso ad ostacoli. Ma spero che la… -

Lo ha detto la segretaria democratica Ellyparlando ai gruppi parlamentari del partito. 27 marzo 2023Figure chevorrebbe più vicine a sé, ed è su questo che si tenta di mediare o si rischia di ...buona ragione per fare la stessa cosa - tanto più che la segretaria ci ha detto di aver...Leggi Anche Spagna, bilancio in chiaroscuro per la riforma del lavoro di Sanchez che piace a: il precariato haforma ma c'è ancora Manuel Hidalgo , docente di Economia Applicata dell'...

Pd: Schlein, il clima è cambiato dopo anni di disillusione Agenzia ANSA

Molto dipenderà da come andranno le Europee 2024: una corsa che chiarirà i reali rapporti di forza tra Fdi e il Pd di Elly Schlein, e quanto fiato avrà davvero il centro in questa polarizzazione.Roma, 27 mar. (askanews) – “Abbiamo visto cambiare il clima intorno al Pd in queste settimane ... Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando ai gruppi parlamentari del partito.