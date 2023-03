Pd | Schlein alla Camera per riunione congiunta gruppi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Ellyè da poco arrivata al gruppo Pd a Montecitorio dove sta per iniziare ladei parlamentari, molti in presenza e altri collegati in on line. Si tratta del primo incontro da quandoè segretaria. Domani sono previste le riunioni, separate, di deputati e senatori per l'elezione dei capigruppo. La proposta della segretaria è per Francesco Boccia presidente al Senato e Chiara Braga. In queste ore, secondo quanto riferiscono parlamentari dem, si sarebbe lavorato per sminare il terreno verso la gestione unitaria con una definizione di massima degli assetti tra uffici di presidenza deie segreteria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? La riunione di oggi certifica: nuovo #Pd già ai ferri corti ?? #Schlein #Bonaccini - matteorenzi : Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scien… - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata… - Toniapatty : RT @AlessandraOdri: Questo è Ciccio Boccia, ricordato come uno dei peggiori Ministri italiani del passato, che Schlein vorrebbe scegliere p… - laramps : RT @lageloni: Per la serie 'guerra alle banalità che si dicono sulle correnti del Pd', segnalo che dire che con Boccia capogruppo si darebb… -

Domani, invece, affronteremo la questione degli assetti”. Lo dice Elly Schlein aprendo la riunione con i gruppi parlamentari riuniti alla Camera per discutere della nuova fase politica.Si tratta del primo incontro da quando Schlein è segretaria. Domani sono previste le riunioni, separate, di deputati e senatori per l’elezione dei capigruppo. La proposta della segretaria è per ...