Pd in tilt, mossa disperata di Schlein: cosa ha promesso a Bonaccini (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutto fermo e trattative in alto mare. Il nuovo Pd di Elly Schlein rischia di schiantarsi sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. I pontieri del presidente dem Stefano Bonaccini trattano con la segretaria ma "il negoziato, fino a ieri notte, era ancora in alto mare", riporta Repubblica. Domani si vota per eleggere i due nuovi capigruppo e mentre ci sono pochi dubbi sull'esito - Chiara Braga e Francesco Boccia guiderebbero i dem in Parlamento - ma c'è il rischio che "una fronda di scontenti, se non ci fosse un accordo di massima sulla segreteria, potrebbe votare scheda bianca". Insomma, i big della minoranza vogliono un accordo sulla segreteria prima del voto per i capigruppo, i sostenitori di Schlein in contrario. Nella partita della squadra della segretaria c'è la delega cruciale all'Organizzazione, che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Tutto fermo e trattative in alto mare. Il nuovo Pd di Ellyrischia di schiantarsi sulla scelta dei capigruppo di Camera e Senato. I pontieri del presidente dem Stefanotrattano con la segretaria ma "il negoziato, fino a ieri notte, era ancora in alto mare", riporta Repubblica. Domani si vota per eleggere i due nuovi capigruppo e mentre ci sono pochi dubbi sull'esito - Chiara Braga e Francesco Boccia guiderebbero i dem in Parlamento - ma c'è il rischio che "una fronda di scontenti, se non ci fosse un accordo di massima sulla segreteria, potrebbe votare scheda bianca". Insomma, i big della minoranza vogliono un accordo sulla segreteria prima del voto per i capigruppo, i sostenitori diin contrario. Nella partita della squadra della segretaria c'è la delega cruciale all'Organizzazione, che ...

