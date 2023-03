Paura al campo sportivo, soffoca per un boccone. La manovra di Heimlich lo salva (Di lunedì 27 marzo 2023) Piero Giacomelli, presidente di 'Regalami un sorriso', è subito intervenuto con successo 'Non sono un eroe'. Ma da anni si impegna per diffondere la cultura del primo soccorso Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Piero Giacomelli, presidente di 'Regalami un sorriso', è subito intervenuto con successo 'Non sono un eroe'. Ma da anni si impegna per diffondere la cultura del primo soccorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Piero Giacomelli, presidente di 'Regalami un sorriso', è subito intervenuto con successo 'Non sono un eroe'. Ma da… - andrea_santo02 : @Sandroeagles @AllRoundLazio @CorSport ?? è andato via con la coda tra le gambe ritrovandosi in Turchia per paura d… - infoitsport : Attimi di paura in Spagna: giocatore perde i sensi e crolla in campo - infoitsport : Paura per Gudelj, crolla in campo per un malore e poi si riprende - infoitsport : Grande paura in Spagna: infarto per un difensore che resta in campo senza vita per 7' -