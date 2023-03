Pasta al forno cremosa | un piatto unico e completo

Leggi su donnaup

(Di lunedì 27 marzo 2023) Questaale filante quanto basta per farvi perdere completamente la testa. Può essere servita come, a pranzo o a cena, perché è completa di tutti principi alimentari per una dieta sana ed equilibrata. Si realizza, infatti, con le verdure e contiene vitamine e sali minerali, ma non solo, anche proteine della carne e del latte, i carboidrati delle penne, insomma tutto ciò di cui necessitiamo per la nostra salute. Semplicissima da preparare, regalerà grandi soddisfazioni al palato! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia!al: ingredienti Per questa ricetta procuratevi: per il condimento: 140 g di petto di pollo 130 g di cipolle tritate (metà grandi) 10 g (1 cucchiaio) di aglio ...