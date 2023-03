Passo indietro di Netanyahu, riforma della giustizia sospesa (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le proteste la riforma della giustizia di Netanyahu è stata sospesa. L’obiettivo era di dare maggiori poteri al governo togliendoli alla Corte suprema, i manifestanti hanno lanciato l’allarme in piazza per dodici sabati consecutivi: “rischio dittatura” Netanyahu riforma giustizia Un Passo indietro prevedibile da parte del premier israeliano, visti soprattutto i disordini di questi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo le proteste ladiè stata. L’obiettivo era di dare maggiori poteri al governo togliendoli alla Corte suprema, i manifestanti hanno lanciato l’allarme in piazza per dodici sabati consecutivi: “rischio dittatura”Unprevedibile da parte del premier israeliano, visti soprattutto i disordini di questi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Un vero fiume di persone in piazza a Tel Aviv per opporsi alla riforma della giustizia dopo il licenziamento del Mi… - capuanogio : Il magistrato #Calabrò a #Tuttosport: quella di #Santoriello è una scelta doverosa ma tardiva nei tempi. Perché sol… - mirkonicolino : ?? Processo #Juve, il pm #Santoriello lascia. Secondo #Repubblica, 'il magistrato ha deciso, in totale autonomia, di… - MRaggelante : @Umanisti40 @targettopoli Aspettarsi un passo indietro di Calenda è come pretendere che un pavone, il più narciso t… - salvatore_irato : RT @isabbah: Attesa per il discorso di Netanyahu, in arrivo un passo indietro sulla riforma della giustizia #scioperogenerale #????????? -