Parti: dove nascono più bambini in Italia? Un report rivela la lista, per volume, dei punti nascita più performanti (Di lunedì 27 marzo 2023) Sul calo dei nuovi nati e sulla riduzione dei ricoveri per parto, scesi entrambi sotto la soglia dei 400 mila, la pandemia da Covid-19 non ha praticamente influito secondo quanto riporta il PNE 2022 relativo al 2021. A contrarsi è anche il numero dei punti nascita, scesi a 442. Solo un terzo circa di essi nel 2021 supera i 1000 Parti annui mentre poco meno di un terzo oltrepassa i 500, soglia minima fissata dalle autorità per il loro mantenimento. Scopriamo insieme su doveecomemicuro.it la lista dei punti nascita più performanti per volume di Parti. Nascite in Italia: la contrazione del numero di donne in età fertile, e le scarse politiche a sostegno della famiglia, le maggior cause del calo Quanto ai ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) Sul calo dei nuovi nati e sulla riduzione dei ricoveri per parto, scesi entrambi sotto la soglia dei 400 mila, la pandemia da Covid-19 non ha praticamente influito secondo quanto riporta il PNE 2022 relativo al 2021. A contrarsi è anche il numero dei, scesi a 442. Solo un terzo circa di essi nel 2021 supera i 1000annui mentre poco meno di un terzo oltrepassa i 500, soglia minima fissata dalle autorità per il loro mantenimento. Scopriamo insieme suecomemicuro.it ladeipiùperdi. Nascite in: la contrazione del numero di donne in età fertile, e le scarse politiche a sostegno della famiglia, le maggior cause del calo Quanto ai ...

