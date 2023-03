Parte la missione dell'Ue in Tunisia per fermare l'ondata migranti (Di lunedì 27 marzo 2023) La priorità ora è evitare un collasso della Tunisia che possa aggravare la situazione migranti. Per questo il commissario Ue, Paolo Gentiloni, si è recato a Tunisi per incontrare le massime autorità del paese - compreso il presidente Saied - e spingere per un accordo che porti all'erogazione dei prestiti del Fondo monetario internazionale. "La Commissione è pronta a prendere in considerazione un'ulteriore assistenza macrofinanziaria se le condizioni necessarie sono soddisfatte", ha affermato il commissario, e la prima "è l'adozione da Parte dell'Fmi di un nuovo programma di erogazione" ed "è fondamentale che ciò avvenga il prima possibile". Di pari passo, Bruxelles sta cercando di stringere nuovi accordi con il governo tunisino sulla "gestione dei flussi migratori verso l'Europa" ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) La priorità ora è evitare un collassoche possa aggravare la situazione. Per questo il commissario Ue, Paolo Gentiloni, si è recato a Tunisi per incontrare le massime autorità del paese - compreso il presidente Saied - e spingere per un accordo che porti all'erogazione dei prestiti del Fondo monetario internazionale. "La Comè pronta a prendere in considerazione un'ulteriore assistenza macrofinanziaria se le condizioni necessarie sono soddisfatte", ha affermato il commissario, e la prima "è l'adozione da'Fmi di un nuovo programma di erogazione" ed "è fondamentale che ciò avvenga il prima possibile". Di pari passo, Bruxelles sta cercando di stringere nuovi accordi con il governo tunisino sulla "gestione dei flussi migratori verso l'Europa" ...

