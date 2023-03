Papa Francesco col piumino da rapper, fake creato dall’Intelligenza Artificiale (Di lunedì 27 marzo 2023) Papa Francesco col piumino da rapper? Pensavamo di aver visto tutto ma al trash non c’è mai fine e lo dimostrano queste immagini che stanno facendo il giro del web tra serio e faceto. Si vede un raggiante Pontefice avvolto in un comodo e stiloso giaccone candido molto in linea con lo stile trap e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)colda? Pensavamo di aver visto tutto ma al trash non c’è mai fine e lo dimostrano queste immagini che stanno facendo il giro del web tra serio e faceto. Si vede un raggiante Pontefice avvolto in un comodo e stiloso giaccone candido molto in linea con lo stile trap e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Un anno dopo la preghiera con la quale il Papa affidò alla Madonna la Russia e l'Ucraina, nella Santa Casa risuona… - santegidionews : Mi chiamo Meskerem, vengo dall’Eritrea. Sono uscita dal mio paese, a 15 anni con mia sorella Masa che ne aveva 23.… - antoniospadaro : Né apocalisse, né difesa di un mondo che va in pezzi. La diplomazia di Francesco - - B_e_n_e_V : RT @ParoleCristiane: I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della s… - MaxCarbonaro : RT @futuroprossimo: False foto del Papa in piumino, gli esperti sono tutt'altro che stupiti: 'all'orizzonte scenari futuri inquietanti'. #… -