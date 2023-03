Paolo Jannacci | Io e Papà siamo diventati grandi amici

Leggi su tvzoom

Caro, mercoledì 29 saranno 10 anni che Enzose n'è andato. «Celebreremo tutte le ricorrenze il 3 giugno, quando compirebbe 88 anni, all'Arcimboldi in un evento unico. Ho inventato iltitoloami, è un abbraccio di musica a Milano. Ci saranno tutti i suoi musicisti e un bel po' di colleghi, come Elio, J-Ax, Ale e Franz, Massimo Boldi, Cochi e Renato, spero. Faremo le canzoni più celebri e anche pezzi poco conosciuti come Desolato (della quale c'è un delizioso video con tutta la crema del rap tradizionale italiano, ndr)». Era contento Enzo del fatto che lei mentre andava a scuola studiasse anche musica? «Ho cominciato a 4-5 anni a scoprire la musica e la mia voce, quando ...