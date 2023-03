Paolo Antonacci | «Soffrivo di un disturbo ossessivo compulsivo | ora ho fatto pace con l' essere il figlio di Biagio e il nipote di Gianni Morandi»

(Di lunedì 27 marzo 2023)d’arte e con un nonno famoso, oggi è autore di brani di successo come Mille e La dolce vita. Ma in passato ha dovuto combattere contro pregiudizi e cliché

Paolo Antonacci: «Non sono più solo figlio di Biagio e nipote di Morandi, a 20 anni un disturbo ossessivo... Sette del Corriere della Sera

Il figlio di Biagio Antonacci, Paolo, ha parlato della sua vita, privata e professionale, e delle difficoltà nel “portare” il suo nome. Ha 28 anni ed è riuscito, ora, a farsi un suo nome, ...Paolo Antonacci, primo figlio di Biagio Antonacci, ha rotto il silenzio in merito al peso dovuto al suo celebre cognome. Paolo Antonacci è nato nel 1995 e ha intrapreso la carriera di autore.