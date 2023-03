Paolo Antonacci | figlio di Biagio | “Mi vergognavo come un cane per il mio cognome”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 marzo 2023) Essered’arte non è mai semplice, specialmente quando si decide di seguire le orme di uno dei genitori e si deve mettere in conto di dover essere sottoposto a continue pressioni. I confronti sono inevitabili e diventa fondamentale tirare fuori il carattere per gestire la situazione,ha confessato apertamente, che non è solod’arte ma anche nipote d’arte: il papà è infatti, mentre il nonno è un colosso della canzone italianaGianni Morandi. Il ragazzo ha ereditato la passione per la musica da entrambi, anche se fino ad ora ha avuto modo di metterla in mostra in una maniera parzialmente diversa rispetto a loro: al momento, infatti, si sta facendo apprezzare per le sue doti di autore. Sono suoi i ...