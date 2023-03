Paola & Chiara madrine del Roma Pride 2023: «Fiere di essere alla testa del corteo» (Di lunedì 27 marzo 2023) Attesissime sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove hanno fatto rivivere le atmosfere Anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi annunciano un nuovo appuntamento. Paola & Chiara saranno le madrine del Roma Pride 2023 e saranno presenti alla Grande Parata di sabato 10 giugno. Colonna sonora della manifestazione proprio il brano sanremese Furore, che sarà l’inno di quest’anno. “Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità lgbtqia+ di avere Paola & Chiara al nostro fianco al Roma Pride”, commenta il portavoce del Roma Pride 2023 Mario Colamarino. “Il loro talento e il loro ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 marzo 2023) Attesissime sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, dove hanno fatto rivivere le atmosfere Anni Novanta e Duemila, le sorelle Iezzi annunciano un nuovo appuntamento.saranno ledele saranno presentiGrande Parata di sabato 10 giugno. Colonna sonora della manifestazione proprio il brano sanremese Furore, che sarà l’inno di quest’anno. “Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità lgbtqia+ di avereal nostro fianco al”, commenta il portavoce delMario Colamarino. “Il loro talento e il loro ...

