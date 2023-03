Panni stirati senza ferro: il trucco è geniale e bastano 3 semplici passaggi (Di lunedì 27 marzo 2023) Addio per sempre al ferro da stiro e risparmi una montagna di tempo. Scopri anche tu il trucco che adesso usano tutti. Stirare è un’incombenza domestica stancante e noiosa. Indossare i Panni con le pieghe è sgradevole e non ci fa fare bella figura. L’attività dello stirare richiede fatica e avendo mille cose da fare sembra una perdita di tempo. Il ferro da stiro viene usato mediamente tre ore alla settimana e nel corso dell’anno arriva a costare 140 euro di energia elettrica. Stirare senza ferro: geniale – ilovetrading.itQuando usciamo per andare al lavoro dobbiamo essere impeccabili per fare una buona impressione sui nostri colleghi e sui clienti. Durante le cene con gli amici non vogliamo presentarci in disordine e con i capi non perfettamente ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Addio per sempre alda stiro e risparmi una montagna di tempo. Scopri anche tu ilche adesso usano tutti. Stirare è un’incombenza domestica stancante e noiosa. Indossare icon le pieghe è sgradevole e non ci fa fare bella figura. L’attività dello stirare richiede fatica e avendo mille cose da fare sembra una perdita di tempo. Ilda stiro viene usato mediamente tre ore alla settimana e nel corso dell’anno arriva a costare 140 euro di energia elettrica. Stirare– ilovetrading.itQuando usciamo per andare al lavoro dobbiamo essere impeccabili per fare una buona impressione sui nostri colleghi e sui clienti. Durante le cene con gli amici non vogliamo presentarci in disordine e con i capi non perfettamente ...

