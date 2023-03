Pandemia, l’allarme di Bill Gates: “Il mondo non è pronto alla prossima, stiamo facendo gli stessi errori” (Di lunedì 27 marzo 2023) Bill Gates torna a suonare l’allarme contro il rischio di una nuova emergenza sanitaria. “Il mondo non ha fatto quanto speravo per prepararsi alla prossima Pandemia. Ma ??non è troppo tardi per impedire che la storia si ripeta”, ha detto il fondatore di Microsoft, che già nel 2015 aveva avvertito della necessità di preparare il mondo all’arrivo di una Pandemia. Nonostante il disastro causato dal nuovo coronavirus, Gates si dice “preoccupato” che il mondo stia facendo “ancora una volta gli stessi errori”. La proposta, descritta nelle colonne del New York Times, è quella di prepararci ad affrontare le epidemie “come ci prepariamo a ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023)torna a suonarecontro il rischio di una nuova emergenza sanitaria. “Ilnon ha fatto quanto speravo per prepararsi. Ma ??non è troppo tardi per impedire che la storia si ripeta”, ha detto il fondatore di Microsoft, che già nel 2015 aveva avvertito della necessità di preparare ilall’arrivo di una. Nonostante il disastro causato dal nuovo coronavirus,si dice “preoccupato” che ilstia“ancora una volta gli”. La proposta, descritta nelle colonne del New York Times, è quella di prepararci ad affrontare le epidemie “come ci prepariamo a ...

