Palermo-Cosenza: accrediti Media entro le 12 di martedì 4 aprile (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Palermo comunica che, in occasione della gara Palermo-Cosenza, in programma lunedì 10 aprile 2023 alle ore 20.30, valevole per la 32a giornata del Campionato Serie BKT 2022-2023, le richieste di accredito stampa dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo press@Palermofc.com entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 4 aprile. Tutte le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, dovranno essere complete di: – nome, cognome, data e luogo di nascita; – numero di tessera OdG per i giornalisti; – numero di documento d’identità per i tecnici; – numero di autorizzazione LNPB 2022-2023 per i fotografi. Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere esclusivamente n° 1 accredito per un ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilcomunica che, in occasione della gara, in programma lunedì 10 aprile 2023 alle ore 20.30, valevole per la 32a giornata del Campionato Serie BKT 2022-2023, le richieste di accredito stampa dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo press@fc.come non oltre le ore 12.00 di4 aprile. Tutte le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, dovranno essere complete di: – nome, cognome, data e luogo di nascita; – numero di tessera OdG per i giornalisti; – numero di documento d’identità per i tecnici; – numero di autorizzazione LNPB 2022-2023 per i fotografi. Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere esclusivamente n° 1 accredito per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TonyAtTheTable : Maria Ss Annunziata is the #PatronSaint of Bronte, Nunziata, & Pedara (#Catania); Brolo, Capri Leone, Ficarra, Fium… - Sal12293411 : @Raffael38115989 @CampiMinati @oares16 Dai ora comincia a vedere i voli per le trasferte dell'anno prossimo.... Cat… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #Migranti, fermata dai @_Carabinieri_ a #Cosenza una donna a capo di un’organizzazione criminale. La 43enne era ricerca… - TgrRaiCalabria : #Migranti, fermata dai @_Carabinieri_ a #Cosenza una donna a capo di un’organizzazione criminale. La 43enne era ric… - tabellamercatob : Analisi 11^ritorno #serieB in 140 parole Rossoblù ancora protagonisti: corre il #Genoa, scatti in avanti di… -