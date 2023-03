Padovan: "Per me il Napoli può arrivare in finale di Champions, su Giuntoli.." (Di lunedì 27 marzo 2023) Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Per lo scudetto è fatta, per quanto riguarda la Champions invece, mi pare che Spalletti abbia cambiato atteggiamento. Prima non ne voleva sentir parlare, oggi invece anche lui ha detto che non vede l’ora di confrontarsi. E’ entrato nell’ordine di idea diversa: non accettare il favore del pronostico però oggettivamente capire che la parte del tabellone in cui è finito il Napoli è più agevole. Ce la farà? Per me si, però visto che c’è scaramanzia diciamolo a bassa voce. Il club azzurro ha la possibilità di arrivare in finale e di certo il Napoli è più forte di Milan e Inter. L’aspetto meraviglioso di Giuntoli è aver abbassato il monte ingaggi e aver ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Giancarlo, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Per lo scudetto è fatta, per quanto riguarda lainvece, mi pare che Spalletti abbia cambiato atteggiamento. Prima non ne voleva sentir parlare, oggi invece anche lui ha detto che non vede l’ora di confrontarsi. E’ entrato nell’ordine di idea diversa: non accettare il favore del pronostico però oggettivamente capire che la parte del tabellone in cui è finito ilè più agevole. Ce la farà? Per me si, però visto che c’è scaramanzia diciamolo a bassa voce. Il club azzurro ha la possibilità diine di certo ilè più forte di Milan e Inter. L’aspetto meraviglioso diè aver abbassato il monte ingaggi e aver ...

