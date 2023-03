Paderno Dugnano, incidente al confine con Senago, due feriti e lunghe code (Di lunedì 27 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un incidente tra auto e moto ha provocato due feriti e sta creando forti disagi al traffico sulla Nazionale dei Giovi. L’incidente si è verificato poco dopo le 18,15 in via Reali al confine con Senago Si sono scontrati un grosso scooter ed un’auto che viaggiavano nella stessa direzione verso Limbiate. Ancora da ricostruire la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Untra auto e moto ha provocato duee sta creando forti disagi al traffico sulla Nazionale dei Giovi. L’si è verificato poco dopo le 18,15 in via Reali alconSi sono scontrati un grosso scooter ed un’auto che viaggiavano nella stessa direzione verso Limbiate. Ancora da ricostruire la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???? Il cadavere MUMMIFICATO di una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in… - ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, incidente al confine con Senago, due feriti e lunghe code - PIERGIORGIODJ : Il Bello del Lunedi è il programmare il weekend che arriverà, da segnare un Imperdibile appuntamento DOMENICA 2 APR… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Paderno Dugnano, teneva in casa il cadavere mummificato della madre in una cassapanca. Tutto per intascare la pensione?… - HortonPorchetta : @bbadreligion Paderno Dugnano -