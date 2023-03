Outfit e acconciature, la gonna longuette di Elena Barolo e lo chignon alto (Di lunedì 27 marzo 2023) La gonna longuette è la vera protagonista di questa primavera 2023 e ovviamente è stata sfoggiata anche da Elena Barolo. La showgirl è sempre la prima che lancia le nuove tendenze della moda. Inoltre si può prendere ispirazione dal suo chignon alto, per avere uno stile davvero irresistibile. Adesso è il momento giusto per scoprire le novità per i prossimi mesi. Tendenze moda primavera 2023 Recentemente la bella Elena ha indossato un top di tonalità lime. Quest'ultimo risulta essere molto corto e lascia le spalle scoperte. Su questo top è presente un intreccio molto originale sul collo. La showgirl ha abbinato anche una gonna longuette sempre di colore lime. Il capo in questione è molto aderente e la lunghezza arriva quasi alle ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 marzo 2023) Laè la vera protagonista di questa primavera 2023 e ovviamente è stata sfoggiata anche da. La showgirl è sempre la prima che lancia le nuove tendenze della moda. Inoltre si può prendere ispirazione dal suo, per avere uno stile davvero irresistibile. Adesso è il momento giusto per scoprire le novità per i prossimi mesi. Tendenze moda primavera 2023 Recentemente la bellaha indossato un top di tonalità lime. Quest'ultimo risulta essere molto corto e lascia le spalle scoperte. Su questo top è presente un intreccio molto originale sul collo. La showgirl ha abbinato anche unasempre di colore lime. Il capo in questione è molto aderente e la lunghezza arriva quasi alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... catxxlou : RT @HESERODA94: comunque louis bellissimo in tutto il documentario: i suoi migliori outfit, le sue migliori acconciature (mancava solo cinn… - HESERODA94 : comunque louis bellissimo in tutto il documentario: i suoi migliori outfit, le sue migliori acconciature (mancava s… - springday_moon : @acupofdavi parlare di outfit, acconciature e vernon - RaffaellaPiazz3 : RT @cosicomesei_: Il team che ha seguito Giulia in questa esperienza merita un tweet di apprezzamento, Danilo con le acconciature, Silvia c… - Antoman56920192 : RT @cosicomesei_: Il team che ha seguito Giulia in questa esperienza merita un tweet di apprezzamento, Danilo con le acconciature, Silvia c… -