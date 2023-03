Ostia | precipita dal 5° piano | 30enne in fin di vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 marzo 2023) Un volo di 15 metri. Poi lo schianto, tra i passanti atterriti, che hanno visto il corpo di quel ragazzo a terra, sul marciapiede di via Forni, a. Una scena terribile. Le urla, la richiesta di aiuto, l’arrivo dei soccorsi. La tragedia è avvenuta ieri, poco dopo le 19,00. Diverse persone hanno visto quel giovane, uncileno,re dal 5°del palazzo. I soccorsi Il ragazzo, miracolosamente, malgrado il volo dal 5°, non è morto. Le sue condizioni erano ovviamente disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che ha trasportato il ragazzo fino all’eliporto, dove un’eliambulanza lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Ilè in prognosi riservata e in pericolo di. Tentativo di ...