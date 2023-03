Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Tiziano Onesti nuovo Presidente del CdA

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 marzo 2023) Città del Vaticano – Il Cardinale Segretario di Stato, in base ai poteri conferitigli dal Pontefice, ha nominatodel Consiglio di Amministrazione dell’per i prossimi 3 anni, con efficacia dal 1° aprile 2023.subentra a Marinella Enoc, dimessasi lo scorso febbraio. Due giorni è stata ricevuta in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano. Nato a Rocca di Papa nel 1960,è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha ricoperto vari incarichi di amministrazione e controllo presso primarie società commerciali (tra le quali Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, Gruppo Editoriale ...