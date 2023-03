Osimhen verso il pallone d’oro africano | ecco gli sfidanti più quotati

(Di lunedì 27 marzo 2023) Victor Osimehn può vincere ilcome miglior giocatore, sfida i marocchini Amrabat e Ounahi. Victor, l’attaccante nigeriano del Napoli, sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori a livello internazionale in questa stagione. Il club partenopeo ha investito 50 milioni di euro per acquistarlo dal Lilla, ai quali si aggiungono altri 21 milioni nominali per il trasferimento di quattro giocatori dal club francese. Oggi, nessuno discute che quel prezzo sia raddoppiato, ma secondo il presidente del Napoli, per arrivare alla “proposta indecente” per il giocatore, il prezzo dovrebbe raggiungere almeno i 150 milioni di euro. Nonostante il prezzo elevato,sta dimostrando di valere ogni centesimo investito nel suo acquisto. Con le sue prestazioni di altissimo livello, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Squid26Squid26 : Kim e Kvaratskhelia verso la permanenza al Napoli ?? Osimhen discorso diverso perche dipende dal rinnovo . #Napoli… - enzo_lzz : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc chiaro che se sull'acquisto di Osimhen si indagasse con lo stesso prurito che… - NapoliFCNews : Osimhen mania a Napoli: altro gesto dei tifosi verso l’attaccante azzurro (VIDEO) #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DIFENSORE - Juan Jesus: 'Tutti uniti, squadra e città, verso un sogno e un orizzonte… azzurro', spunta anche il comm… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DIFENSORE - Juan Jesus: 'Tutti uniti, squadra e città, verso un sogno e un orizzonte… azzurro', spunta anche il comm… -

I NUMERI - L'accoppiata- Kvaratskhelia ha garantito al Napoli la bellezza di 33 reti in 27 partite giocate nella massima serie. Dati spaziali se confrontati al duo rossonero Leao - Giroud, ...Notizie Napoli calcio - La coppia Kvaratskhelia -sta trascinando il Napoliil sogno scudetto a suon di gol e giocate da applausi. I due hanno trovato un feeling incredibile in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco sono molto ...'Non vedo l'ora di festeggiare'. Così l'attaccante del Napoli Victorche sta vivendo un momento d'oro e trascinando gli azzurri a suon di gollo scudetto. 'Ho avuto tanti problemi da quando sono arrivato in Europa - ricorda il nigeriano in un'intervista a ...

Ziliani spinge Hojlund verso Napoli: "Se parte Osimhen, ecco il ... Tutto Atalanta

Napoli-Milan è il big match della 28esima giornata di Serie A, in programma da sabato 1 a lunedì 3 aprile. Domenica sera (ore 20.45), allo stadio “Diego Armando Maradona”, gli azzurri di Luciano Spall ...Stabilita la strategia del club: il contratto passa da 1,2 a 2,4 milioni di euro per spegnere sul nascere le sirene delle big europee, Real in testa ...