Osimhen: «Quando avevo 18 anni mi voleva l’Arsenal» (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di CentreGoals, il bomber del Napoli, Victor Osimhen ha dichiarato di esser stato vicino all’Arsenal Quando aveva 18 anni. Nei Gunners c’era ancora Wenger che aveva sondato il nigeriano che però ha declinato. Di seguito le parole di Osimhen sull’Arsenal: «Ho parlato con Arsene Wenger e voleva che andassi all’Arsenal, ma non era la scelta migliore in quel momento». Victor Osimhen on almost joining Arsenal at 18: “I spoke with Arsene Wenger and he wanted me to come to Arsenal but it was not the best option at the time.” pic.twitter.com/1cIcetPIJL — CentreGoals. (@centregoals) March 26, 2023 Victor, è solamente uno dei tanti giocatori che il leggendario allenatore francese si è fatto sfuggire nei suoi ventidue ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Ai microfoni di CentreGoals, il bomber del Napoli, Victorha dichiarato di esser stato vicino alaveva 18. Nei Gunners c’era ancora Wenger che aveva sondato il nigeriano che però ha declinato. Di seguito le parole disul: «Ho parlato con Arsene Wenger eche andassi al, ma non era la scelta migliore in quel momento». Victoron almost joining Arsenal at 18: “I spoke with Arsene Wenger and he wanted me to come to Arsenal but it was not the best option at the time.” pic.twitter.com/1cIcetPIJL — CentreGoals. (@centregoals) March 26, 2023 Victor, è solamente uno dei tanti giocatori che il leggendario allenatore francese si è fatto sfuggire nei suoi ventidue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bruttapas : Non rinnego di essermi strappato i capelli quando vi erano rose incomplete anche di fronte a infortuni ma sul dare… - napolista : #Osimhen: «Quando avevo 18 anni mi voleva l’#Arsenal» A Centre Goals: «Ho parlato con Arsene #Wenger che mi voleva… - davide_pycanton : @fnapolisempre83 e quando chi guida non ha i requisiti per farlo (vedi bilanci netti negativi), fa scambi finti (ve… - zShxrK : @saIva___ L’anno scorso erano tutti più anziani e KK, Anguissa e Osimhen erano out per la coppa d’Africa…quest’anno… - Anto_ni_o___ : RT @mckiello: @Anto_ni_o___ @SkySport Quando è che controllano osimhen e i ragazzini mai amdati in francia -