Osimhen non è in vendita: solo “proposta indecente” può tentare ADL (Di lunedì 27 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibi… - fulviogiuliani : Se sarà, sarà lo scudetto della serietà. Il Napoli è squadra maledettamente seria. Non stacca, non stecca. Non conc… - soloiopaolo : RT @Akhenaton67: Aprite il processo sportivo sul Caso Osimhen. Non è una plusvalenza, ma una truffa. È tutto documentale e non servono altr… - nonleggerlo : ???? C’è una serie di tweet talmente incredibile che non so con quale titillarvi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Osimhen non ha partecipato al Mondiale e potrebbe non vincere il Pallone d'Oro africano, Amrabat e Ounahi in… -