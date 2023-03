Osimhen già vale 150 milioni, e se dovesse vincere il Pallone d’oro africano… (Gazzetta) (Di lunedì 27 marzo 2023) La Gazzetta dedica una pagina a Victor Osimhen, alla sua quotazione di 150 milioni, e al suo futuro. Ne scrive Maurizio Nicita. Ricorda che il Napoli lo acquistò per 50 milioni di euro, più altri 21 nominali relativi al passaggio di quattro giocatori al Lilla. Sul fatto che quei 50 oggi siano raddoppiati nessuno più lo discute, ma per arrivare alla “proposta indecente” di cui parla il presidente del Napoli bisogna arrivare almeno a 150 milioni. Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale. Che sarebbe l’unico “neo” ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladedica una pagina a Victor, alla sua quotazione di 150, e al suo futuro. Ne scrive Maurizio Nicita. Ricorda che il Napoli lo acquistò per 50di euro, più altri 21 nominali relativi al passaggio di quattro giocatori al Lilla. Sul fatto che quei 50 oggi siano raddoppiati nessuno più lo discute, ma per arrivare alla “proposta indecente” di cui parla il presidente del Napoli bisogna arrivare almeno a 150. Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per ilafricano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e comenon hanno partecipato al Mondiale. Che sarebbe l’unico “neo” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Osimhen già vale 150 milioni, e se dovesse vincere il Pallone d’oro africano… (Gazzetta) I suoi rivali sono i gioc… - tuttonapoli : Gazzetta - Osimhen via solo per 'proposta indecente': agenti già conoscono la cifra - ciporem : @robypec75 @capuanogio Ogni volta le solite stronzate, se non sai leggere sentenze e buttarla in caciara, torna nel… - 1926pe : RT @tuttonapoli: Tmw - Il Napoli considera Hojlund il potenziale successore di Osimhen: prezzo già fissato - BlackHo42337306 : @MattBest__ @andreabacchion @fulviogiuliani Non hanno ancora capito che la plusvalenza in sé non è contestabile, su… -