Oroscopo Branko Lunedì 27 Marzo 2023: Pesci pensieroso

L'Oroscopo di Branko per oggi, Marzo 25 2023

Ariete
La settimana riparte bene, tra i soliti impegni quotidiani. Avete le energie per fare tutto, ma forse dovrete sopportare qualche ritardo a causa di un familiare più piccolo di voi.

Toro
Una questione legata alla sfera finanziaria vi terrà sulle spine e sarete nervosi tutta la giornata. Fortunatamente siete supportati da Venere che vi aiuta a gestire le situazioni in modo creativo.

Gemelli
Potreste sentirvi un po' inquieti a causa dei recenti cambiamenti astrali, primo fra tutti il trasloco di Marte. Tuttavia, Mercurio in Pesci vi fornirà la flessibilità e l'intuizione necessarie per navigare al meglio tra le sfide della giornata.

Cancro
L'arrivo del pianeta rosso nel vostro segno è una manna dal cielo, che però dovete ...

