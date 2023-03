Oro: prezzo in calo a1.968 dollari (Di lunedì 27 marzo 2023) prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a giugno è scambiato a 1.968 dollari con un calo dell'1,27% . 27 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a giugno è scambiato a 1.968con undell'1,27% . 27 marzo 2023

Oro: prezzo in calo a1.968 dollari Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a giugno è scambiato a 1.968 dollari con un calo dell'1,27% . 27 marzo 2023