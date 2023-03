(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori dell’Amway Center, i Magic superano iNets per 119-106 nonostante i 44messi a segno per il quintetto della ‘Big Applè da Bridges, top-scorer dell’in. Tra i padroni di casa, 21di Anthony, 19 di Wagner e un’altra buona prestazione di Paolo: la ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano, prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, finisce a referto con 11, 9 rimbalzi e 4 assist in trenta minuti complessivi di impiego. Dopo cinque anni di assenza, Cleveland torna a festeggiare l’ingresso matematico nei play-off. I Cavaliers si impongno nell’impianto di casa per 108-91 su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Orlando vince contro Brooklyn, 11 punti di BancheroROMA (ITALPRESS) - Vittoria casalinga di Orlando nella notte ita… - IlModeratoreWeb : Orlando vince contro Brooklyn, 11 punti di Banchero - - ledicoladelsud : Orlando vince contro Brooklyn, 11 punti di Banchero - Giornaleditalia : #italpresssport Orlando vince contro Brooklyn, 11 punti di Banchero - QdSit : Orlando vince contro Brooklyn, 11 punti di Banchero -

ROMA - Vittoria casalinga dinella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori dell'Amway Center, i Magic superano i Brooklyn Nets per 119 - 106 nonostante i 44 punti messi a segno ...Ha avuto 6 candidature al Nastro d'argento, chenel 2004 per l'interpretazione nel ... una contaminazione tra il basso romagnolo e l'Furioso).Gli altri premi: Per la categoria A ha vintoMele, di soli 3 anni con 'Bambinissimi Papà' del Coro Antoniano. Nella categoria B1 Maria Elena Sana ha primeggiato con 'On my won' di Nikki ...

Colpo Magic a casa Clippers! Warriors ancora KO contro Memphis NBA-Evolution

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga di Orlando nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori ...Mavericks in crisi nera: i 40 punti di Doncic non evitano un'altra sconfitta. Bulls vittoriosi a Los Angeles, Minnesota espugna il Chase Center. 11 ...