Orlando: «Conte fece uno sforzo ad andare all'Inter da tifoso Juventus!»

L'ex giocatore Massimo Orlando in diretta su "Maracanà" in onda su TMW Radio, ha espresso la sua opinione riguardo il ritorno di Antonio Conte in Serie A. UNO sforzo – Antonio Conte ritorna in Serie A? Secondo l'ex giocatore le opzioni non sono tantissime: « Poi ha capito che il progetto al Tottenham non era più fattibile ed era inevitabile la rottura. Io sono sempre convinto che Conte vuole tornare in Italia, e la Juventus, secondo me, anche se Allegri la sta gestendo molto bene, se c'è bisogno di un repulisti generale. Opzione Roma? Credo che abbia già fatto uno sforzo ad andare all'Inter. Lui è un tifoso della Juventus e lo vedo solo lì in Italia. Al massimo al Milan, che ha bisogno di investire e ha certe possibilità».

