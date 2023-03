Orlando Bloom incontra Zelensky: “Mia madre dice che devi vincere” – Video (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mia madre mi ha detto di dirti che devi vincere”. Orlando Bloom a Kiev fa visita a Volodymyr Zelensky e, alla fine dell’incontro, lascia al presidente dell’Ucraina un messaggio affidatogli da sua madre. La star della saga del Signore degli Anelli e dei Pirati dei Caraibi è arrivata a Kiev come ambasciatore di buona volontà dell’Unicef. L’incontro tra l’attore britannico e il presidente è stato documentato da un Video diffuso su Telegram da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Miami ha detto di dirti che”.a Kiev fa visita a Volodymyre, alla fine dell’incontro, lascia al presidente dell’Ucraina un messaggio affidatogli da sua. La star della saga del Signore degli Anelli e dei Pirati dei Caraibi è arrivata a Kiev come ambasciatore di buona volontà dell’Unicef. L’incontro tra l’attore britannico e il presidente è stato documentato da undiffuso su Telegram da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. L'articolo proviene da Italia Sera.

