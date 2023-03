Orientamento alle professioni digitali: Confindustria porta gli studenti alla Seco (Di lunedì 27 marzo 2023) "Per mostrare ai ragazzi come si lavora all'interno di un'azienda di questo settore e quali sono le figure maggiormente richieste nell'ambito del digitale" Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) "Per mostrare ai ragazzi come si lavora all'interno di un'azienda di questo settore e quali sono le figure maggiormente richieste nell'ambito del digitale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... strawfed01 : venerdì non ci saranno lezioni perché vengono quelli delle superiori per l’orientamento ergo non mi devo svegliare… - silentevocii : Etero di merda non é un insulto di odio m un provocazione per quanto io non la approvi non biasimo chi ne fa uso pe… - nicpdic : RT @atterismo: Claudia Pandolfi ha detto di aver avuto una fidanzata, di essersene innamorata, di aver provato attrazione per le donne. Poi… - MauroCerisara : @GCesare5 @FratellidItalia Ecco bravo. E aggiungo che alle medie in base ai voti delle varie materie ti suggerivano… - Angela_0160 : RT @atterismo: Claudia Pandolfi ha detto di aver avuto una fidanzata, di essersene innamorata, di aver provato attrazione per le donne. Poi… -