"Orari e ritmi di lavoro estenuanti" per migliaia di lavoratori, amministrazione giudiziaria per Brt e Geodis (Di lunedì 27 marzo 2023) migliaia di lavoratori sottoposti a "Orari e ritmi di lavoro estenuanti" e ovviamente sottopagati. Per Brt, la storica azienda italiana ex Bartolini attiva nelle spedizioni e colosso della logistica in Italia, la prima per numero di consegne, e per la filiale italiana di Geodis, società dello stesso settore, entrambe controllate da due diversi gruppi francesi a capitale anche statale, è stata disposta l'amministrazione giudiziaria da parte della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. È questa forma di caporalato, con un "sistematico sfruttamento", che viene contestata alle due società già finite al centro di tranche di indagini, coordinate dal pm Paolo Storari, con sequestri per un totale di oltre 120 ...

